Die Anteile der Nationalbank an 2'332 in Amerika börsennotierten Unternehmen waren gemäss Bloomberg-Daten zum 30. Juni insgesamt 166,9 Milliarden Dollar wert. Das sind 18 Prozent mehr als am Ende des ersten Quartals. Etwa ein Viertel der Devisenreserven der SNB sind in Aktien angelegt, der Grossteil davon in den USA.