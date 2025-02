Die Anteile der Nationalbank an 2'440 in Amerika börsennotierten Unternehmen waren zum 31. Dezember insgesamt 150,3 Milliarden Dollar wert. Das sind 2,4 Prozent weniger als drei Monate zuvor. Etwa ein Viertel der Devisenreserven der SNB sind in Aktien angelegt, ein Teil davon in den USA.