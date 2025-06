Investoren konzentrierten sich jetzt darauf, ob sich der Konflikt ausweite.In vielen muslimischen Ländern beginnt die Arbeitswoche am Sonntag, während der Handel an den meisten anderen Aktien- und Rohstoffbörsen am Montagmorgen wieder aufgenommen wird. Investoren zufolge könnte die Eskalation des Konfliktes zu einem weiteren Anstieg der Ölpreise und eine Flucht in als sicher empfundene Anlagen wie dem Dollar auslösen.