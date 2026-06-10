Nach den ersten Angriffen erklärte der iranische Aussenminister Abbas Araqchi auf X, das Land werde «keinen Angriff oder keine ‌Bedrohung unbeantwortet lassen». In einem früheren Beitrag ging er nicht direkt auf den Hubschrauber-Vorfall ein, warnte jedoch, ausländische Streitkräfte in der Region liefen Gefahr, in Unfälle oder Kreuzfeuer verwickelt zu werden. «Um das Risiko zu verringern, ist die beste Lösung, dass sie ​gehen», schrieb er. Der Apache-Hubschrauber war in der Nacht zum Dienstag von einer iranischen Angriffsdrohne ​abgeschossen worden, wie ein US-Vertreter erklärte. Die zwei Besatzungsmitglieder wurden nach Angaben ​von Centcom erstmals mithilfe einer Seedrohne gerettet und befinden sich in stabilem Zustand.