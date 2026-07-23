Zudem teilten die vom Iran unterstützten ‌Huthi mit, sie hätten zwei saudische Öltanker ins Visier genommen. Die Angriffe ​schüren ​Sorgen vor einer ⁠Beeinträchtigung der wichtigen Schifffahrtsrouten ​durch die Strasse ⁠von Hormus und das ‌Rote Meer, was die weltweite Energieversorgung gefährden könnte.