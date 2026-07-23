Ein Fass ‌der Nordseesorte Brent verteuerte ​sich um zwei Prozent auf 96 Dollar. Als Gründe nannten Händler die fortgesetzten US-Angriffe auf den Iran ‌sowie Attacken der Huthi-Rebellen auf Öltanker im Roten Meer. Das US-Militär griff ​den Iran die zwölfte ​Nacht in Folge an. ​

Zudem teilten die vom Iran unterstützten ‌Huthi mit, sie hätten zwei saudische Öltanker ins Visier genommen. Die Angriffe ​schüren ​Sorgen vor einer ⁠Beeinträchtigung der wichtigen Schifffahrtsrouten ​durch die Strasse ⁠von Hormus und das ‌Rote Meer, was die weltweite Energieversorgung gefährden könnte.

(Reuters)