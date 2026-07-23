Ein Fass der Nordseesorte Brent verteuerte sich um zwei Prozent auf 96 Dollar. Als Gründe nannten Händler die fortgesetzten US-Angriffe auf den Iran sowie Attacken der Huthi-Rebellen auf Öltanker im Roten Meer. Das US-Militär griff den Iran die zwölfte Nacht in Folge an.
Zudem teilten die vom Iran unterstützten Huthi mit, sie hätten zwei saudische Öltanker ins Visier genommen. Die Angriffe schüren Sorgen vor einer Beeinträchtigung der wichtigen Schifffahrtsrouten durch die Strasse von Hormus und das Rote Meer, was die weltweite Energieversorgung gefährden könnte.
(Reuters)