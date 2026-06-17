Vor der Zinsentscheidung der Fed haben sich die Anleger am US-Anleihemarkt eher zurückgehalten. Bei der ersten Zinssitzung unter dem neuen Notenbank-Chef Kevin Warsh wird zwar keine Änderung beim Leitzins erwartet, die Sitzung könnte aber Hinweise liefern, welche Neuerungen er plant. «Die Märkte wollen vor allem wissen, ob die Fed unabhängig bleibt oder ob der politische Einfluss des Weissen Hauses zunimmt», sagte der Marktbeobachter Maximilian Wienke vom Broker eToro.