Nur zeitweise ging es mit den Renditen etwas stärker nach oben, als die Ölpreise nach der Ankündigung der Blockade durch das US-Militär deutlich gestiegen waren. Durch die höheren Ölpreise werden die Inflationsrisiken am Markt höher eingeschätzt. Dies dürfte den Aufwärtsdruck auf die Renditen vorerst verstärken, heisst es in einer Einschätzung der Commerzbank.