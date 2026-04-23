Konjunkturdaten gerieten damit in den Hintergrund. So hat sich die von S&P Global ermittelte Stimmung in den US-Unternehmen im April deutlicher verbessert als erwartet. Aus dem Verarbeitenden Gewerbe habe es bessere Nachrichten als aus dem Dienstleistungssektor gegeben, doch bei der Industrie sei der Anstieg bei Produktion und Auftragseingängen teilweise auf den Aufbau von Sicherheitsbeständen zurückzuführen, schrieb S&P-Volkswirt Chris Williamson. Die Befragten hätten von «Panik»- und «Notfall»-Käufen im Vorfeld von Preiserhöhungen und Lieferengpässen berichtet, was an die Probleme während der Corona-Pandemie erinnert habe.