Die Arbeitslosenquote fiel um 0,1 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt eine unveränderte Quote von 4,4 Prozent erwartet.
Beschäftigung zieht an
Die Beschäftigtenzahl deutlich stärker als erwartet gestiegen. Ausserhalb der Landwirtschaft kamen 130'000 Stellen hinzu, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte.
Ökonomen hatten im Schnitt mit 65'000 neuen Stellen gerechnet. Allerdings wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten um insgesamt 17'000 Stellen nach unten revidiert.