Der Experte Dirk Chlench von der Landesbank Baden-Württemberg verweist darauf, dass ‌auch die Haushaltsumfrage, die der Berechnung der Arbeitslosenquote zugrunde liegt, einen Beschäftigungsrückgang aufweist. Die ​maue Lage am Arbeitsmarkt schlage aber erstaunlicherweise nicht auf die Lohnentwicklung durch. Die durchschnittlichen Stundenlöhne zogen zum zweiten Mal in Folge mit einer Monatsrate von 0,4 Prozent an: «Die Aufgabe der US-Notenbank wird dadurch nicht einfacher. Wir rechnen mit einer Leitzinssenkung für die Jahresmitte ‌2026», sagte der LBBW-Ökonom.