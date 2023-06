Im Mai kamen 339'000 neue Jobs ausserhalb der Landwirtschaft hinzu, wie die Regierung in Washington am Freitag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten im Schnitt mit einem Plus von 196'000 gerechnet. Zudem wurde der Wert für den Jobaufbau im April revidiert - und zwar auf 294'000 von ursprünglich gemeldeten 253'000 Stellen.