Die US-Notenbank Federal Reserve hat die Zinsen seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent erhöht, um die starke Inflation zu dämpfen und den heiss gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen. Ob sie am 20. September nachlegt oder nicht, will sie von der Datenlage abhängig machen. Sie blickt dabei besonders auf die Inflations- und die Arbeitsmarktzahlen. Zuletzt hatte sich die Zahl der offenen Stellen überraschend deutlich verringert, was für die von der Fed gewünschte Abkühlung des Jobmarkts spricht.