Jüngste Daten deuten darauf hin, dass der wichtige Dienstleistungssektor mittlerweile spürbar an Schwung verloren hat und die Industrie stärker auf Talfahrt geht. Dies hat Rezessionsängste genährt. Ob der Leitzins auf der nächsten Fed-Sitzung Anfang Mai angesichts der unsicheren Konjunkturaussichten weiter steigt, ist ungewiss. Notenbankchef Jerome Powell hat signalisiert, dass sich die Fed von Wirtschaftsdaten leiten lässt und dabei von Sitzung zu Sitzung vortasten will. Die US-Währungshüterin Loretta Mester sagte jüngst, für eine Einschätzung sei es noch zu früh. Um die Inflation nachhaltig in Richtung des Fed-Zielwerts von 2,0 Prozent zu drücken, müssten die Zinsen dieses Jahr noch "etwas weiter" in den restriktiven Bereich angehoben werden, der die Wirtschaft bremst, hatte Mester ebenfalls betont. Dazu sei es nötig, dass der geldpolitische Schlüsselsatz über die Fünf-Prozent-Marke steige.