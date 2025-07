«Insgesamt geht der Arbeitsmarkt weiterhin nicht in die Knie trotz der Unsicherheit stiftenden Politik der US-Regierung», sagte Ökonom Bastian Hepperle von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. Offensichtlich sei der Druck aber nicht so gross, dass Arbeitsplätze in grösserem Umfang abgebaut werden müssten. «Für die US-Notenbank Fed besteht aus ihrem Vollbeschäftigungsmandat heraus derzeit kein akuter Handlungsbedarf», so die Ansicht des Experten.