Ökonomen zufolge dürfte der seit 28. Februar währende Krieg der USA und ‌von Israel gegen den Iran viele Unternehmen verunsichern, was bislang aber noch nicht gross auf den Arbeitsmarkt ausgestrahlt hat. Sie ​sehen ihn derzeit in einer Phase, die als «Slow ​Hire, Slow Fire» bezeichnet wird. «Der Status ​quo bleibt bestehen», sagte der Chefökonom des Finanzhauses RSM, Joe Brusuelas. «Noch ‌hat der Krieg die Nachfrage nach Arbeitskräften nicht beeinträchtigt, die in der Regel Monate vor der tatsächlichen Einstellung festgelegt wird.»