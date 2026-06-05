Am US-Arbeitsmarkt sind im Mai trotz der Unsicherheit durch den Iran-Krieg ‌doppelt ⁠so viele Jobs entstanden wie erwartet. Unter dem ⁠Strich wurden 172.000 Stellen ausserhalb der Landwirtschaft geschaffen, wie aus dem ‌am Freitag vorgelegten Bericht ‌der Regierung hervorgeht. Von der ​Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur einen Anstieg um 85.000 erwartet. Zudem waren im April sogar 179.000 Arbeitsplätze hinzugekommen und nicht - wie ursprünglich gemeldet - ‌nur 115.000. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 4,3 Prozent.