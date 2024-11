Der Stellenzuwachs liegt nunmehr sehr weit unter der Marke von 100'000. Ein monatliches Plus in diesem Umfang gilt als ausreichend, um die wachsende US-Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter mit Jobs zu versorgen. Die Notenbank, die für stabile Preise sorgen und Vollbeschäftigung fördern soll, achtet sehr stark auf die Jobdaten. Sie hat im September die Zinswende vollzogen und könnte am Donnerstag nachlegen - nur zwei Tage nach der Präsidentschaftswahl in den USA. Anders als bei dem jüngsten XL-Zinsschritt dürfte die Senkung nach Ansicht vieler Experten nun aber eine Nummer kleiner ausfallen: Sie gehen davon aus, dass der Schlüsselsatz um einen Viertelpunkt auf eine Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent nach unten gesetzt wird.