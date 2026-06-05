In den USA ist die Ausgangslage etwas schwieriger. Der Nahostkonflikt beeinflusst weiterhin den Devisenmarkt, meinte die Zürcher Kantonalbank (ZKB) am Freitag in einem Kommentar. Relativ robuste Konjunkturdaten aus Übersee wirkten den negativen mittel- bis langfristigen Aussichten für den Dollar vorerst entgegen. Gegen Ende des Jahres werde jedoch Zinssenkungen wieder in den Fokus rücken, was den Dollar auf Jahressicht belasten dürfte. Damit dürfte der mittelfristige Abwärtstrend intakt bleiben, so die ZKB.