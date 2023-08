Die Schätzung der Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) liegt näher bei der der Deutschen Bank. Dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Referenzzeitraum der Juli-Umfrage zurückgingen, deute darauf hin, dass in den USA 185'000 Arbeitsplätze entstanden sein könnten. Das stehe im Einklang mit dem jüngsten Anstieg der Erwerbsbeteiligung in der Gruppe im Haupterwerbsalter und dem Abbau überschüssiger Ersparnisse. "Die nach wie vor starke Nachfrage nach Arbeitskräften zeigt sich an den zunehmenden offenen Stellen. Das deutet darauf hin, dass neue Arbeitskräfte schnell in freie Stellen aufgenommen werden", sagt ein Ökonom der CIBC.