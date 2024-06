Die US-Notenbank Fed will die Inflation eindämmen und dabei auch den heiss gelaufenen Arbeitsmarkt abkühlen. Wegen der hartnäckigen Inflation wird an den Finanzmärkten nicht vor September mit einer Leitzinssenkung gerechnet. Da weiter heftig über den Zeitpunkt einer US-Zinssenkung spekuliert wird, erhoffen sich Börsianer von den am Nachmittag präsentierten Job-Daten Rückschlüsse über die Geldpolitik der Notenbank Fed.