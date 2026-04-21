Sollte Gazyva in dieser Indikation zugelassen werden, wäre es die erste direkt auf B-Zellen ausgerichtete Anti-CD20-Therapie gegen SLE, wie Roche am Dienstag mitteilte. Die Prüfzusage des FDA basiert auf der Grundlage einer Phase-III-Studie unter dem Namen «Allegory», in der das Medikament die Krankheitsaktivität im Vergleich zu Placebo deutlich senkte.