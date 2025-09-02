Seit langem Kritik an Aufsichtsbehörde

Bankenverbände und -manager beklagen dagegen seit langem, die Prüfungen seien zu subjektiv, zu undurchsichtig und sie konzentrierten sich zu sehr auf Prozesse statt auf tatsächliche Risiken. Der Chef der grössten US-Bank JPMorgan Chase, Jamie Dimon, hatte im Oktober 2024 erklärt: «Es ist an der Zeit, sich zu wehren.» Viele Banken hätten Angst, sich mit ihren Aufsehern anzulegen. «Wir verklagen unsere Aufsichtsbehörden immer und immer wieder, weil die Dinge unfair und ungerecht werden», sagte Dimon damals. Grossbanken argumentieren zudem, Analysen hätten gezeigt, dass Aufseher durch nicht zum Kerngeschäft gehörende Probleme abgelenkt gewesen seien. Und dies habe dazu geführt, dass ihnen schwerwiegende Liquiditätsprobleme entgangen seien.