Meta-Chefjuristin Jennifer Newstead hatte die Vorwürfe am Sonntag als schwach bezeichnet. «Es ist absurd, dass die FTC versucht, ein grossartiges amerikanisches Unternehmen zu zerschlagen, während die US-Regierung versucht, das chinesische TikTok zu retten», schrieb sie in einem Blog-Eintrag. Es wird damit gerechnet, dass Meta-Chef Mark Zuckerberg zu E-Mails befragt wird, in denen er unter anderem den Kauf von Instagram als Möglichkeit bezeichnet hat, einen möglichen Facebook-Rivalen auszuschalten.