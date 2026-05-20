Konkret ist unter anderem vorgesehen, den Schwellenwert für sehr strenge Prüfungs- und Meldepflichten deutlich anzuheben. Bislang gelten ‌diese Vorgaben für Firmen, deren frei handelbare Aktien einen Wert von 700 Millionen Dollar überschreiten. Künftig soll diese Grenze bei zwei Milliarden Dollar liegen. Zudem sollen alle Unternehmen in ​den ersten fünf Jahren nach ihrem Börsendebüt von den strengeren Regeln ​ausgenommen werden. Einem Insider zufolge würde nach den ​neuen Kriterien nur noch etwa jedes fünfte derzeit börsennotierte Unternehmen unter die strengeren Auflagen fallen. Diese Firmen machten ‌aber weiter 90 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung aus, hiess es aus SEC-Kreisen.