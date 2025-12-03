Für Infineon ist es ein weiterer Etappensieg im Patentstreit mit Innoscience. Erst im August 2025 hatte das Landgericht München I in erster Instanz festgestellt, dass Innoscience unerlaubt GaN-Produkte einführt, auf die Infineon ein Patent hält. Innoscience darf nach dem Urteil die betreffenden Produkte in Deutschland nicht mehr bauen und verkaufen und muss Schadenersatz zahlen. Computerchips aus GaN sind unter anderem bei Elektroautobauern gefragt, weil damit kleinere und leichtere Ladegeräte gebaut werden können als mit herkömmlichen Silizium-Halbleitern. Aber auch in Rechenzentren oder anderen Energiesystemen kommen die Halbleiter zum Einsatz.