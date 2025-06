Die Bestellungen langlebiger Güter stiegen im Monatsvergleich um 16,4 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Es ist der höchste Wert seit Sommer 2014. Ökonomen hatten im Schnitt nur einen Anstieg um 8,5 Prozent erwartet. Ohne Transportgüter wie Flugzeuge war das Plus deutlich kleiner.