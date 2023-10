Blinken ist derzeit in der Nahost-Region, um über den Konflikt Israels mit der islamistischen Hamas sprechen. Bereits am Samstag hatte er sich mit seinem saudischen Amtskollegen Faisal bin Farhan Al Saud in Riad getroffen. Er war ausserdem bereits in Israel, Jordanien und Katar. Nach seinem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten kehrte er zurück nach Saudi-Arabien.