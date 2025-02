Rubio traf in Panama-Stadt auf Präsident Jose Raul Mulino, der signalisierte nach den Gesprächen mit dem US-Spitzendiplomaten, das Abkommen mit dem in Hongkong ansässigen Unternehmen CK Hutchison Holdings überprüfen zu wollen. Ein umfassendes Abkommen zwischen Panama und China über einen Beitrag zu Chinas «Belt and Road»-Initiative, in dessen Rahmen das asiatische Land während früherer Regierungen seine Investitionen in Panama ausweitete, werde nicht erneuert, sagte Mulino. Er kündigte auch eine weitere Zusammenarbeit mit den USA in der Migrationsfrage an, bekräftigte aber, dass die Souveränität seines Landes über die zweitbefahrendste Wasserstrasse der Welt nicht zur Diskussion stehe. Mulino sagte, sein Treffen mit Rubio sei respektvoll und herzlich gewesen.