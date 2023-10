Nach allem, was er von den Israelis gehört habe, hätten sie «absolut nicht die Absicht» oder den Wunsch, den Gazastreifen selbst zu regieren, sagte Blinken am Sonntag dem Fernsehsender NBC. Er betonte aber, nach dem Krieg könne es keine Rückkehr zum Status quo geben. «Sie können nicht in einer Position sein, in der sie ständig einer Bedrohung durch die schrecklichsten Terroranschläge aus dem Gazastreifen ausgesetzt sind», sagte Blinken mit Blick auf die Israelis.