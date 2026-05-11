Die US-Branche will eine Entwicklung wie in Europa oder Mexiko verhindern, wo chinesische Marken massiv Marktanteile gewonnen haben. Die heimischen ​Hersteller ​gelten angesichts von Durchschnittspreisen für Neuwagen ⁠in den USA von mehr als ​51'000 Dollar als besonders anfällig ⁠für günstigere chinesische Modelle. Ein Elektroauto des chinesischen Herstellers Geely wird in ‌Mexiko beispielsweise für rund 22'700 Dollar angeboten. Dies ist zwar mehr als doppelt so teuer wie auf dem hart umkämpften ‌chinesischen Heimatmarkt, liegt jedoch weit unter dem Preis ​des günstigsten Tesla-Modells in den USA von 38'630 Dollar.