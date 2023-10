Wenige Tage nach Ford hat sich auch der Stellantis-Konzern auf einen entsprechenden Deal mit der Gewerkschaft UAW geeinigt. Ausserdem werde Stellantis statt eines geplanten Abbaus von 5000 Jobs in der mehrjährigen Laufzeit des Tarifvertrags 5000 neue Arbeitsplätze in den USA schaffen, sagte UAW-Präsident Shawn Fain in einer Videobotschaft am Samstag.