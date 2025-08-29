Negativ überrascht zeigen sich die Kommentatoren von der Reduktion der Margenprognose im Gesamtjahr, nachdem das Unternehmen erst Mitte Juli die Umsatzguidance für das Gesamtjahr massiv nach oben geschraubt hatte. Die Aktie ging am Mittwoch mit einem Minus von über 2 Prozent aus dem Handel.