Die Aktie von Accelleron steigt am Freitag nach Börsenbeginn 1,6 Prozent auf 70,15 Franken. Die Aktie hat in diesem Jahr bereits 48 Prozent zugelegt.
Die Bank of America sieht den Titel aber noch nicht ausgereizt. Die zuständige Analystin erhöhte das Kursziel auf 80 Franken von zuvor 70 Franken. Die Kaufempfehlung wird beibehalten. Es ist das höchste Kursziel aller Analysten, welche die Accelleron-Aktie abdecken.
Der Hersteller von Turboladern für die Schifffahrtindustrie und den Energiesektor veröffentlichte am Mittwoch die Halbjahreszahlen, die vom Markt nicht besonders gut aufgenommen wurden. Die Prognosen der Analysten wurden nur knapp erfüllt.
Negativ überrascht zeigen sich die Kommentatoren von der Reduktion der Margenprognose im Gesamtjahr, nachdem das Unternehmen erst Mitte Juli die Umsatzguidance für das Gesamtjahr massiv nach oben geschraubt hatte. Die Aktie ging am Mittwoch mit einem Minus von über 2 Prozent aus dem Handel.
Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) wies auf das trotz der angepassten Margenprognose starke erste Halbjahr von Accelleron hin. Sowohl beim Umsatz wie auch bei der Profitabilität habe das Unternehmen trotz hoher Vergleichsbasis noch einmal deutlich zugelegt. Die ZKB erwartet ein anhaltendes Wachstum, das sich indes im einstelligen Bereich einpendeln dürfte.
Accelleron ist seit der Abspaltung von ABB im Herbst 2022 sehr stark gewachsen. Der Umsatz stieg von 780 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 auf über eine Milliarde im Jahr 2024.
(cash/AWP)