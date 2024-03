Die Erwartungen der BofA für Zinssenkungen insgesamt in diesem Zyklus liegen unverändert bei 125 Basispunkten, aber die Strategen sehen sie jetzt als vorgezogen an. Sie prognostizieren bei jeder vierteljährlichen Sitzung in diesem Jahr Senkungen, bevor die Lockerungspolitik Anfang 2025 enden wird.