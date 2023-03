Die Probleme von Silvergate und SVB werfen ein Schlaglicht auf die Fallstricke, die die Zinswende der Zentralbanken für den Bankensektor bereithält. Investoren hatten nicht nur in den USA sondern auch in Europa und Deutschland vor allem darauf gesetzt, dass steigende Zinsen steigende Erträge bedeuten und massiv in Bankaktien investiert. Nun zeigt sich die Kehrseite der geldpolitischen Straffung: Einleger, die die Bank wechseln um mehr für ihr Geld zu erhalten, und die Banken zwingen, Marktwertverluste auf Wertpapiere zu realisieren.