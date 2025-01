Der Chef der Investmentbank Goldman Sachs, David Solomon, sagte am Mittwoch zur Bilanzvorlage, mit dem Regierungswechsel werde es einen neuen Ansatz bei den Kapitalregeln geben. «Es fühlt sich an, als ob wir uns in einem Umfeld befinden, in dem es eine konstruktive Diskussion über die Verbesserung der Transparenz, Klarheit und Konsistenz in diesem Bereich geben könnte», merkte er an.