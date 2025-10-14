Investmentbanking und Handel treiben Gewinne an

Alle vier Institute verzeichneten einen kräftigen Anstieg der Gebühren im Investmentbanking, das sich nach einer Flaute deutlich erholte. Bei Goldman Sachs schnellten die Einnahmen aus Gebühren um 42 Prozent auf 2,66 Milliarden Dollar in die Höhe, angetrieben von einem 60-prozentigen Sprung im Beratungsgeschäft. Die Banking-Sparte der Citigroup erzielte ein Plus von 31 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar. Bei Wells Fargo stiegen die Gebühren im Investmentbanking um 25 Prozent, während JPMorgan ein Plus von 16 Prozent auswies und nach Angaben von Dealogic seine Spitzenposition bei den Gebühreneinnahmen verteidigte.