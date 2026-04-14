Die Erträge bei JPMorgan stiegen von Januar bis März um ​zehn Prozent auf 50,5 Milliarden Dollar und übertrafen ebenso wie der Nettogewinn die Prognosen der Analysten. Im Kapitalmarktgeschäft lag das Plus sogar bei 20 Prozent - wobei die Bank anders als Goldman Sachs vor ‌allem im Geschäft mit Anleihenund anderen festverzinslichen Papieren zulegte. Citi erwirtschaftete mit 24,6 Milliarden Dollar so hohe Erträge wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Die Erträge im Kapitalmarktgeschäft kletterten insgesamt um 19 Prozent auf 7,2 Milliarden Dollar. Am stärksten wuchsen dabei die Erlöse im Aktienhandel mit 39 Prozent, aber auch im Anleihenhandel legte ​Citi um ​13 Prozent zu.