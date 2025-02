Die Geldhäuser unter Führung der Investmentbank Morgan Stanley hätten Verbindlichkeiten im Volumen von 5,5 Milliarden Dollar von insgesamt rund 13 Milliarden Dollar an Investoren weitergereicht, sagten am Mittwoch mit der Angelegenheit vertraute Personen. Normalerweise verkaufen die Banken solche Kredite kurz nach Abschluss eines Geschäfts an Investoren, aber im Fall von X hatten die Kreditgeber Schwierigkeiten, die Schulden loszuwerden.