Beim Konkurrenten Bank of America übertraf das Wachstum im Investmentbanking mit 43 Prozent die eigene Prognose deutlich: Das Institut hatte lediglich ein Plus von zehn bis 15 Prozent in Aussicht gestellt. Am Dienstag hatten bereits Grossbanken wie Citigroup oder Goldman Sachs über sprudelnde Gewinne berichtet. Trotz der robusten Geschäftszahlen gab es auch warnende Worte: Die US-Wirtschaft sei zwar widerstandsfähig, es gebe jedoch eine erhöhte Unsicherheit, sagte JPMorgan-Chef Jamie Dimon und verwies auf geopolitische Risiken und eine hartnäckige Inflation.