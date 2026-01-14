Die gesamte US-Finanzbranche profitierte von einer Erholung im Fusions- und Übernahmegeschäft in der zweiten Jahreshälfte 2025. Zahlreiche Deals wurden abgewickelt, nachdem Unsicherheiten um die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump vor allem vor dem Jahreswechsel in den Hintergrund getreten waren. Die Einnahmen im Investmentbanking allein der Citigroup kletterten um 35 ⁠Prozent auf 1,29 Milliarden Dollar. Verhagelt wurde der Gewinn der Bank im vierten Quartal aber durch den Verkauf ihres Russland-Geschäfts, der vor allem durch Währungseffekte für einen Verlust vor Steuern von 1,2 Milliarden Dollar sorgte. Die Führung ​der Citigroup hatte im vergangenen Monat den Verkauf der russischen Sparte AO Citibank ‌an Renaissance Capital gebilligt. Konzernchefin Jane Fraser treibt einen tiefgreifenden Umbau der ‍Bank voran. Noch in dieser Woche sollen dabei einem Insider zufolge rund 1000 Stellen gestrichen werden. An der Börse kam die ​Strategie zuletzt gut an. Die Aktie der Citigroup legte im Gesamtjahr 2025 um rund 66 Prozent zu und schnitt damit deutlich besser ab als die Papiere der Konkurrenz.