So wirbt Capital One Financial mit einem Bonus von 100 Dollar für die Eröffnung eines neuen Sparkontos, auf dem 90 Tage lang mehr als 10'000 Dollar liegen. Der Bonus erhöht sich auf 1000 Dollar, wenn mehr as 100'000 Dollar auf dem Konto sind. Discover Financial Services und LendingClub bieten ähnliche Konditionen. Die Werbeaktionen laufen zu einer Zeit, in der die Insolvenzen der Silicon Valley Bank (SVB) und der Signature Bank im März die Kunden verschreckt haben. Sie haben insgesamt 119 Milliarden Dollar aus kleineren Instituten abgezogen, da sie um ihre Sparguthaben fürchteten.