So ist es durchaus nicht ohne Ironie, dass die kollabierte Silicon Valley Bank, spezialisiert auf Finanzierung von Technologiefirmen in Kalifornien, über Uralt-Mechanismen des Bankenwesens gestolpert ist: Die Anlage von Kundengeldern in langfristige Investments wie Staatsanleihen, um von der Zinsdifferenz zu profitieren. Die Zinserhöhungen und die folgenden Liquiditätsprobleme auf Kunden- wie auf Bankenseite machten der Strategie und dem Geschäftsmodell von SVB aber einen gewaltigen Strich durch die Rechnung.