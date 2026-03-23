Der US-Bausektor hat im Januar unerwartet an Schwung verloren. Die Bauausgaben fielen um 0,3 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Montag mitteilte. Experten hingegen hatten mit einem Anstieg um 0,1 Prozent gerechnet, nach einem Plus von revidiert 0,8 Prozent im Dezember.
Die Ausgaben sanken auf das Jahr hochgerechnet insgesamt auf 2,19 Billionen Dollar. Im privaten Bau ging es um 0,6 Prozent nach unten, während die Bauausgaben der öffentlichen Hand um 0,6 Prozent stiegen. Sollte die US-Notenbank Fed ihren Leitzins wegen Auswirkungen des Nahostkriegs im Kampf gegen steigende Inflation erhöhen, könnte dies vorerst einen Dämpfer für den Bau bedeuten.