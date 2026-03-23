Die Ausgaben sanken auf das Jahr hochgerechnet insgesamt auf 2,19 Billionen ​Dollar. Im privaten ​Bau ging es ​um 0,6 Prozent nach unten, während ‌die Bauausgaben der öffentlichen Hand um 0,6 Prozent stiegen. Sollte die ​US-Notenbank ​Fed ihren Leitzins ⁠wegen Auswirkungen des ​Nahostkriegs im Kampf ⁠gegen steigende Inflation erhöhen, könnte ‌dies vorerst einen Dämpfer für den Bau bedeuten.