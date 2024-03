Der Konzern kauft den Handwerkerspezialisten SRS und bewertet das Unternehmen dabei inklusive Schulden mit rund 18,25 Milliarden US-Dollar, wie die US-Amerikaner am Donnerstag in Atlanta mitteilten. Den Abschluss des über Barmittel und Fremdkapital finanzierten Zukaufs peilt Home Depot zum Ende des bis Ende Januar laufenden Geschäftsjahres an. Home-Depot-Chef Ted Decker will das Wachstum im Geschäft mit Handwerkern rund um das Eigenheim durch die Übernahme ankurbeln.