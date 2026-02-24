Der Umsatz der grössten Baumarktkette der Welt schrumpfte in den drei Monaten bis zum 1. Februar zwar um 3,8 Prozent auf 38,2 Milliarden US-Dollar, wie Home Depot am Dienstag in Atlanta im Bundesstaat Georgia mitteilte. Auf vergleichbarer Basis seien die Erlöse aber um 0,4 Prozent im Quartal gewachsen. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen der Analysten. Die Aktie legte im frühen US-Handel um drei Prozent zu.