Fundamental bleibt das Bild gemischt, wobei sich der Einfluss der neuen Ausgangslage auf die Fundamentaldaten erst noch weisen muss. Bis 2028 soll der Umsatz zwar um über 77 Prozent wachsen und der Konzern den Turnaround schaffen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38x auf Basis der Schätzungen für 2028 ist die Aktie jedoch hoch bewertet. Auffällig: Für 2029 und 2030 rechnen Analysten wieder mit tieferen Gewinnen. Ein geschätzter Gewinn von nur 60 Rappen pro Aktie lässt das KGV für diese Periode auf über 108x ansteigen.