Es ziele auf dieselben Anwendungsgebiete ab wie die Originalpräparate Mounjaro und Zepbound, zu denen ​Typ-2-Diabetes und die Gewichtsreduktion gehörten. ​Bei einer Genehmigung durch ​die FDA könnte das Sandoz-Produkt eines der ‌ersten Tirzepatid-Generika auf dem US-Markt sein. Der Markt für diese Medikamentenklasse gilt als sehr ​lukrativ. ​