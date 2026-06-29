Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe zwei entsprechende Zulassungsanträge zur Prüfung angenommen, teilte Sandoz am Montag mit. Das im eigenen Haus entwickelte Generikum soll als Autoinjektor auf den Markt kommen.
Es ziele auf dieselben Anwendungsgebiete ab wie die Originalpräparate Mounjaro und Zepbound, zu denen Typ-2-Diabetes und die Gewichtsreduktion gehörten. Bei einer Genehmigung durch die FDA könnte das Sandoz-Produkt eines der ersten Tirzepatid-Generika auf dem US-Markt sein. Der Markt für diese Medikamentenklasse gilt als sehr lukrativ.
Sandoz zufolge verlieren in den kommenden zehn Jahren Originalpräparate mit einem Gesamtwert von mehr als 650 Milliarden Dollar ihren Patentschutz.
(Reuters)