Kunden des US-Elektroautobauers müssen sich bei technischen Problemen derweil in Geduld üben: Tesla habe einen Servicetermin wegen fehlender Teile vom 2. Mai auf den 25. Mai verschoben, berichtete ein Tesla-Nutzer in seiner Beschwerde an die Behörde. Tesla habe erklärt, es handele sich um ein vor kurzem bekanntgewordenes Problem die Zahnstange der Lenkung müsse möglicherweise komplett getauscht werden.