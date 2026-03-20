Die NHTSA untersucht zwei Versionen von Teslas System mit dem Namen FSD (Full Self-Driving - etwa: komplett selbstfahrend). Entgegen dem Namen ist es bisher nur ein Fahrassistenzsystem, bei dem die Fahrer stets die Kontrolle über die Verkehrssituation behalten müssen. Tesla spricht zum einen von einem «beaufsichtigten» FSD, das von den Nutzern überwacht werden soll. Die nächste Ausbaustufe, bei der sich die Fahrzeuge tatsächlich selbst steuern sollen, ist bisher in den USA nur in einer Beta-Testversion verfügbar.