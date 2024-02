Der Halbleiterausrüster habe im Februar eine Vorladung der US-Börsenaufsicht SEC erhalten, in der Informationen zu bestimmten Lieferungen an Kunden in China angefordert würden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Ebenfalls im Februar habe Applied Materials eine Vorladung der US-Staatsanwaltschaft für den Bezirk Massachusetts erhalten, in der das Unternehmen aufgefordert werde, sich zu bestimmten Bundesvergabeanträgen zu äussern.